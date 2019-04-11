Kalsiyum bakımından zengin olan besinler

Kas hastalıklarının habercisi olan kalsiyum eksikliğinin belirtileri nelerdir. İşte kalsiyum eksikliğini giderecek olan 5 besin...

Kemik ve dişlerin oluşumundaki ham madde olan kalsiyum, ayrıca yumuşak dokularda ve vücut sıvısında bulunur. Kalsiyum vücutta eksildiğinde başta kemik ve kas ağrıları gibi hastalıklara daha sonra diğer dokuların zayıflamasına bağlı başka ciddi hastalıklara neden olur.

Günlük vücudun 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Peki kalsiyum eksikliğinin belirtileri ve kalsiyum oranını yükseltmek için tüketilecek besinler nelerdir?

Kalsiyum eksikliğinin belirtileri

- Hasar alan kas ve kemiklerin iyileşmesi süresinin uzaması

- Her hangi bir yaralanmada kanın pıhtılaşmaması

- Sürekli kas kramplarının yaşanması

- Zihinsel bulanıklık ve konsantre eksikliği

- Uyuşukluk uyku halinin fazla olması

- Depresyon ve stres gibi ruhsal rahatsızlıkların uzun süreli

- Düşük tansiyon gibi belirtiler kalsiyum eksikliğinin belirtileridir

Kalsiyum bakımından zengin besinler

İncir: Kalsiyum bakımından en zengin meyvedir. Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu günde 3 incir tüketerek sağlanabilir.

Süt ve süt ürünleri: Kalsiyum bakımından en zengin besin süt ve süt ürünleridir. Günlük tüketilen 2 su bardağı süt, vücuda 600 mili gram kalsiyum sağlar. Ayrıca bir kase yoğurt ya da kefirde aynı etkiye sahiptir.

Brokoli: Kalsiyum bakımından zengin olan diğer besin ise brokolidir. Bir tabak kaynatılmış brokoli günlük kalsiyum ihtiyacının yarısını karşılar.

Badem: Yapılan araştırmalarda bademin insan sağlığı için bir çok faydasına rastlanmıştır. Aralarından en önemli faydası ise badem hem kalsiyum ihtiyacını karşılar hem de kalsiyumun emilmesi gereken vitaminleri sağlar.