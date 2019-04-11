HABER /  SAĞLIK

Kalsiyum bakımından zengin olan besinler

Kalsiyum bakımından zengin olan besinler

Kas hastalıklarının habercisi olan kalsiyum eksikliğinin belirtileri nelerdir. İşte kalsiyum eksikliğini giderecek olan 5 besin...

Kemik ve dişlerin oluşumundaki ham madde olan kalsiyum, ayrıca yumuşak dokularda ve vücut sıvısında bulunur. Kalsiyum vücutta eksildiğinde başta kemik ve kas ağrıları gibi hastalıklara daha sonra diğer dokuların zayıflamasına bağlı başka ciddi hastalıklara neden olur.

Günlük vücudun 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Peki kalsiyum eksikliğinin belirtileri ve kalsiyum oranını yükseltmek için tüketilecek besinler nelerdir?

Kalsiyum eksikliğinin belirtileri
- Hasar alan kas ve kemiklerin iyileşmesi süresinin uzaması
- Her hangi bir yaralanmada kanın pıhtılaşmaması
- Sürekli kas kramplarının yaşanması
- Zihinsel bulanıklık ve konsantre eksikliği
- Uyuşukluk uyku halinin fazla olması
- Depresyon ve stres gibi ruhsal rahatsızlıkların uzun süreli
- Düşük tansiyon gibi belirtiler kalsiyum eksikliğinin belirtileridir

Kalsiyum bakımından zengin besinler

İncir: Kalsiyum bakımından en zengin meyvedir. Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu günde 3 incir tüketerek sağlanabilir.

Süt ve süt ürünleri: Kalsiyum bakımından en zengin besin süt ve süt ürünleridir. Günlük tüketilen 2 su bardağı süt, vücuda 600 mili gram kalsiyum sağlar. Ayrıca bir kase yoğurt ya da kefirde aynı etkiye sahiptir.

Brokoli: Kalsiyum bakımından zengin olan diğer besin ise brokolidir. Bir tabak kaynatılmış brokoli günlük kalsiyum ihtiyacının yarısını karşılar. 

Badem: Yapılan araştırmalarda bademin insan sağlığı için bir çok faydasına rastlanmıştır. Aralarından en önemli faydası ise badem hem kalsiyum ihtiyacını karşılar hem de kalsiyumun emilmesi gereken vitaminleri sağlar.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı
İtalyan meclisi 'sözde Ermeni soykırımı' önergesini kabul etti Ankara'dan sert tepki
İtalyan meclisi 'sözde Ermeni soykırımı' önergesini kabul etti Ankara'dan sert tepki
AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi
AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi
Mike Pompeo'dan tepki çeken S-400 ve F-35 açıklaması
Mike Pompeo'dan tepki çeken S-400 ve F-35 açıklaması
Juventus ve Ajax son kozlarını Torino'ya bıraktı
Juventus ve Ajax son kozlarını Torino'ya bıraktı
Fatih Terim derbi talimatını verdi
Fatih Terim derbi talimatını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona yarı final için avantajı kaptı
Barcelona yarı final için avantajı kaptı
Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Gönderiliyordu, takımın yıldızı oldu!
Gönderiliyordu, takımın yıldızı oldu!
Kalp ve damar sağlığını korumak için yapılması gerekenler
Kalp ve damar sağlığını korumak için yapılması gerekenler
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanı
Derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor
Derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar