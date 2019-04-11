İtalyan meclisi 'sözde Ermeni soykırımı' önergesini kabul etti Ankara'dan sert tepki

İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti. Ankara'dan tepki çeken bu kararla ilgili birbiri ardına sert açıklamalar geldi.

İtalyan hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 oyla kabul edildi.

Karar yok hükmünde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Parlamentosu'nun hükümetten 1915 olaylarını "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanımasını isteyen kararının "yok hükmünde" olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisi'nin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 10 Nisan 2019

İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasına tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız.”