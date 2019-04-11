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Erol Bulut'tan sonra şimdi de Fenerbahçe bombası

Erol Bulut'tan sonra şimdi de Fenerbahçe bombası

İtalyan medyası, Fiorentina'nın Erol Bulut'u takip ettiğini yazarken bu kez de Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı transfer edeceğini yazdı.

İtalyan basını Fiorentina'nın Erol Bulut'u izlediğini yazarken, genç teknik adam bu gelişmeyi doğrulamıştı. Fiorentina'nın bu kez de Fenerbahçeli yıldıza kanca attı. Bu kez radardaki isim Eljif Elmas.

Derbiye gözlemci göndecekler
Birçok takımın radarında yer alan Eljif Elmas, milli forma altındaki performansıyla göz doldurmuştu. Eljif’i milli forma altında adım adım takip eden İtalyan ekibi Lazio’nun, pazar günkü derbiye de gözlemcilerini göndereceği öğrenildi.


Eljif görücüye çıkacak
Bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina ile Rus devi Zenit’ten de yetkililerin, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ülker Stadı’nda olacakları kaydedildi.

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