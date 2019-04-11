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Feyenoord'un genç yıldızı Zwarts Galatasaray'da oynamak isitiyor

Feyenoord'un genç yıldızı Zwarts Galatasaray'da oynamak isitiyor

Feyenoord’un 19 yaşındaki genç yeteneği Zwarts, Galatasaray formasını giymek istediğini açıkladı.

Geçen kış, Feyenoord Kulübü, 19 yaşındaki Joel Zwarts’ı Dordrecht’e kiraladı. Genç golcünün yeniden Feyenoord’a dönmesi bekleniyordu ancak Hollanda ekibi, Zwarts’la mukavele yenilenmeyeceğini açıkladı. Bu gelişme üzerine Zwarts açıklamalarda bulundu. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, “İki hafta önce menajerime, Feyenoord’un sözleşmemi uzatmayacağı söylendi. Daha sonra Feyenoord A Takım Direktörü Martin van Geel, bu konuda endişelenmeme gerek olmadığını belirtti” yorumunda bulundu.

'Onu düşünüyorum'

Zwarts, “Ben de öyle yaptım ama şimdi birdenbire işler değişti. Hayal kırıklığına uğradım, ancak mağlup olmadım. Futbol benim için bitmedi, hatta yeni başlıyor. Bazen Garry Rodrigues’i düşünüyorum. Zorlukların üstesinden gelerek şans yakaladı. Dordrecht’de harikalar yarattı. Galatasaray’da bile forma giydi. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Açıkçası Galatasaray seçeneği harika olur” dedi.

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