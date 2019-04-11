HABER /  EKONOMİ

Amerikan Merkez Bankası FED tutanakları açıkladı

Amerikan Merkez Bankası FED tutanakları açıkladı

AMERİKAN Merkez Bankası'nın (FED) açıkladığı tutanaklara göre kurum yıl boyunca faiz oranlarında bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Fed'in 19-20 Mart tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, üyeler arasında belirgin bir çoğunluk, 2019 yılı boyunca faiz oranlarının değişmemesi gerektiğini savunuyor.

Bazı üyler, uluslararası ticaret ve Brexit ile ilgili önemli belirsizliklerin sürdüğünü ve ekonomideki yavaşlama risklerinin azaldığını belirtirken, bir diğer grup, ekonominin yıl sonuna kadar canlanabileceğini ve bunun olası bir faiz oranı artışına gerekçelendirilebileceğini söyledi. Bazı katılımcılar ise para politikasının “her iki yönde de kayabileceği” uyarısı yaptı.

FOMC üyeleri, yılın ilk çeyreğinde gözlenen zayıflıkların ikinci yarıyı etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri
Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri
Kadıköy'de işkenceye son! Aziz Yıldırım'ın uygulamaları rafa kalkıyor
Kadıköy'de işkenceye son! Aziz Yıldırım'ın uygulamaları rafa kalkıyor
Reform paketi sonrası gerilen dolar 11 Nisan'da daha sakin
Reform paketi sonrası gerilen dolar 11 Nisan'da daha sakin
Feyenoord'un genç yıldızı Zwarts Galatasaray'da oynamak isitiyor
Feyenoord'un genç yıldızı Zwarts Galatasaray'da oynamak isitiyor
Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi
Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi
Erol Bulut'tan sonra şimdi de Fenerbahçe bombası
Erol Bulut'tan sonra şimdi de Fenerbahçe bombası
ÖNCEKİ HABERLER
Nükleer Düzenleme Kurulu’nun çalışma esasları netleşti
Nükleer Düzenleme Kurulu’nun çalışma esasları netleşti
11 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi güncel liste
11 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi güncel liste
Payitaht Abdülhamid 82. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 82. bölüm 2. fragmanı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çok sert eleştiriler! Açtı ağzını yumdu gözünü
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çok sert eleştiriler! Açtı ağzını yumdu gözünü
Fikret Orman'dan seçim çağrısı
Fikret Orman'dan seçim çağrısı
Avlu 37. bölüm 2. fragmanı
Avlu 37. bölüm 2. fragmanı
YSK kararı ile 4 ilçe belediye başkanı değişti
YSK kararı ile 4 ilçe belediye başkanı değişti
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Yorumlar