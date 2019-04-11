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Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri

Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurlarının 8 saat çalışıp 24 saat dinlendikleri bir sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un akabinde polislerimiz, 12 saat çalışıp, 12 saat dinleniyorlardı. 12-12 çalışmak esas itibarıyla konsantrasyonu ortadan kaldırır.

Hem sosyal hayatı da ortadan kaldırdı ama polis teşkilatımız gıkını çıkarmadı. Türkiye'yi o durumdan çekti aldı. Şimdi ilk önce 12-24'e döndü çalışma saatleri. Hedefimiz, 8-24. 8 saat çalışıp 24 saat dinlendikleri bir sistem" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Soylu, polislerin fedakarca büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

3 bin kadın personel alınacak

Karakollarda güven masaları oluşturduklarını ve buraya yaklaşık 3 bin kadın personel alacaklarını anlatan Soylu, karakollarda çalışan bütün personele çeşitli konularda eğitim verdiklerini belirtti.



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