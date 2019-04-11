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Mehmet Metiner'den ODA TV'ye aile partisi yanıtı

Mehmet Metiner'den ODA TV'ye aile partisi yanıtı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Şimdi muhasebe vaktidir" başlıklı yazısını çarpıtan Oda TV'ye, Star gazetesindeki köşesinde yanıt verdi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti teşkilatlaraına yönelik eleştirilerini, Erdoğan'a söylemiş gibi yansıtan Oda TV'ye, Star gazetesindeki "Aile partisi" başlıklı yazısında cevap verdi.

O karanlık güruh

"Karanlık oda" dediği siteyi eleştiren Metiner,  yazısında "Beni aklı sıra Cumhurbaşkanımızı eleştiren bir konuma yerleştirmek isteyen o karanlık güruh bilsin ki benden asla Cumhurbaşkanımızı eleştirecek ve yaralayacak sözler çıkmaz." diye yanıt verdi.

Reis'e yürekten bağlıyız

Reis’e olan sadakatini görmek isteyenlerin 15 Temmuz gecesine bakmalarını öneren yazar, "Reis’e yürekten bağlılığımızı dünyevi bir beklentiyle açıklayan o alçaklar bilsinler ki ölümün kol gezdiği anlarda beklenti olmaz" diye yazdı.

Metiner, seçim sonuçlarını değerlendirdiği 6 Nisan tarihli yazısında AK Parti içindeki yanlışları dile getirmiş  vu şu ifadeleri kullanmıştı:

Kimi belediyeleri ve teşkilatları eleştirmişti

"Çok sayıda küskün hasbiler, ihmal edilmiş bir halk, kibir abideleri gibi halka tepeden bakan vekiller, belediye başkanları ve teşkilatlar...  AK Parti’nin aile partisine dönüştürülmesine duyulan haklı tepki. 

Bir ilde ve ilçede kurum amirleri bir vekilin, bir belediye başkanının veya teşkilat başkanının yakınlarıyla doldurulmuşsa, AK Parti adına hasbilikle çalışanlar tepki duymazlar mı, halk buna bakıp gönül koymaz mı? O yüzden vaktimizin büyük bölümünü dağıtılan ve küstürülen sahayı toparlamakla geçirdik. "

İşte bu yazı sonrası kendisine yönelik "göze girmek dünyevi makam peşinde" eleştirilerine isyan eden Metiner, 2011-2015 yıllarında Adıyaman milletvekilliği yaptığı sırada bir tek akrabasını bile kurumlara atamadığını yazdı.

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