İstanbul'da geçersiz oy sayımında son durum işte İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark

İSTANBUL 'da seçim sonuçlarında Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasındaki fark giderek düşüyor. Geçersiz oyların yüzde 97'si sayıldı iki isim arasındaki fark 13 bin 992'ye düştü.

İSTANBUL 'da seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. YSK’nın dün AK Parti’nin yaptığı itirazı görüşmesi bekleniyordu ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki fark ise 13 bin 992'ye düştü.

YSK'nın yeniden sayılmasını istediği 23 ilçede 63 sandıkta sayımlar devam ediyor. Sayımlar devam ederken aradaki fark değişiyor ancak sonuç pek değişmiyor. Dün Yıldırım'la İmamoğlu arasındaki fark 14 binlerdeydi bugün fark 13 binlere indi.

Yıldırım'la İmamoğlu arasındaki fark dün 14 binlerdeydi bugün fark 13 binlere indi

21 ilçede 63 sandıkta yeniden sayım devam ediyor

Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

YSK’dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.

İtiraz sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek. YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.