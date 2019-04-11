Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Portekiz ekibi Guimaraes’in on numarası Toze'i gözüne kestirdi.

Sezon başında Moreirense'den Portekiz ekibi Guimaraes’e transfer olan Toze, için Fenerbahçe harekete geçti. Gösterdiği disiplinli performansıyla göz dolduran Toze'nin de Fenerbahçe'yi istediği konuşuluyor.

Çıkan haberlere göre Toze, takımının mukavele uzatma önerisine yanaşmadı.

Portekiz basınındaki haberlerde ise 26 yaşındaki oyuncunun bu isteğini de dikkate alan Fenerbahçe, 10 numara eksikliğini Toze ile giderecek.