Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. Kendine has tarzı ile sevilen sanatçı aslen Rize Pazar doğumlu. Müzik dünyasına ise 1996 yılında girdi.

Sevilen şarkıcı Hülya Polat kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sesi ile sevilen şarkıcı aslen Rizeli ve 1996 yılından beri müzik sektörünün içinde.

Rize Pazar Doğumlu Hülya Polat.Lazcanın Azda olsa Konuşulduğu Bir köyden. Hülya Polat Müziğe ilk Olarak Dinleyici Olarak başladı. Daha sonra ise 1996 Yılında müzik hayatına atıldı. Müzik Hayatına Başlamadan Önce Yine karadenizin en çok sevilen sanatçılarını dinlerdi Vinnaz Sönmez ve Erkan Ocaklı.

O Dönemlerde Rizede karadeniz Müzikleriyle yayın yapan bir radyo açılmıştı.Radyoda Konuşma yapan Bir sanatçı ağabeyi (Şu an onunla Konuşmadığı için ismini Bilmiyoruz) Karadenizde kadın sanatçı bulunmuyor.Hülya Polat Sesine Güvenen bir bayan sanatçı bize başvursun Biz Yardımcı olacağız dedi. O Dönemlerdede başarılı sanatçımız istanbula ablasının yanına gezmeye gider.Hülya Polat Ablasına Radyoda dinlediği konuşmayı anlatır. Ablası ise sanatçıyı aramalarını söyler. Bilinmeyen Numaralardan radyoda konuşma yapan sanatçının ismini alarak o sanatçıya ulaşırlar.

Telefonda Hülya Polatın ablası Kendini Hülya Polat diye Tanıtır.Daha sonra o Kişiyle Ümraniye Buluşurlar.Hülya Hanginizsiniz Diye soran Sanatçı Hülya Polata "Hadi Şarkı söylemeye başla der." Bunun Üzerine Hülya Polat Erkan ocaklıya Ait Haram Olasın haram şarkısının (uzun hava bölümünü-Silme göz yaşlarımı gözlerimde kurusun) Girişini söyler. Daha sonra O Sanatçı Hülya Polata; Aradığım sesi buldum der. Hülya Polatın telefonunu alarak gider.

Aradan Bir Ay geçer. O Sanatçı Hülya Polatı arar. Şarkıların var ise gel stüdyo hazır der. Ancak tüm Olanlardan Hülya Polatn anne ve babasının Haberi yoktur. Kendisine ve Annesine ait iki türküyü alan Hülya Polat O sanatçının stüdyosuna giderler. Ancak O Türküler Hülya Hülya Polatın başına bela olur. Çünkü Hülya polatı stüdyosuna çağıran sanatçı ağabeyi o şarkıları üzerine kaydetmeye çalışır. Ve Hülya Polatın ilk Kaseti Çıkar. Anne ve Babasının Bu olaydan haberleri olmadığı için Onlarada söylemek zorunda kalır.

Ancak babası Hülya Polata Sahneye Çıkma yasağı Koyar. Şarkılarını sadece Kasette okur. Hülya Polat Babasının Sahne Yasağı nedeniyle ilk iki kasetini okurken Sahneye çıkmadı. Başarılı sanatçımızın İlk kasetinin İsmi ise “kurban olduğum”dur.