Fenerlilerin beğenmediği Hasan Ali'ye talip var
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga takımlarından Hertha Berlin talip oldu.
Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği müthiş performans dikkatleri çeken Hasan Ali Kaldırım'a talip çıktı. Başarılı sol bek Hasan Ali Kaldırım'ı, Alman kulübü Hertha Berlin'in istediği öğrenildi.
Hertha Berlin'in sezon sonunda teklif yapmayı planladığı öne sürüldü. Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu.