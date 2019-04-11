Şubat'ta cari denge 3.8 milyar dolar azaldı

Merakla beklenen Şubat ayı cari denge rakamları açıklandı. Cari denge önceki yıla göreCari denge önceki yıla göre 3.8 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası Şubat ayı cari denge rakamlarını duyurdu. Buna göre Şubat ayınca cari dengede 718 milyon dolar açık verildi. Cari denge önceki yıla göre 3.8 milyar dolar azaldı. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 17.044 milyon ABD doları oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasında şu ifadeleri yer aldı:

"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.690 milyon ABD doları azalarak 1.074 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon ABD doları artarak 894 milyon ABD dolarına yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon ABD doları azalarak 495 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerjide 2 milyon fazla

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.748 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon ABD doları tutarında artarak 815 milyon ABD dolarına yükselmiştir.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 milyon ABD doları azalarak 400 milyon ABD doları olmuştur. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 39 milyon ABD doları artarak 43 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

486 milyon doğrudan yatırım

Bir önceki yılın Şubat ayında 271 milyon ABD doları net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın aynı ayında 486 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.



Portföy yatırımları 1.786 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Borçlanma rakamları

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon ABD doları, 2.000 milyon ABD doları ve 500 milyon ABD doları net borçlanma yapmıştır.

Diğer yatırımlarda 128 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.



Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 711 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.



Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon ABD doları ve 677 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 48 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde 2.823 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.