HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Rodallega ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da Rodallega ile yollar ayrılıyor

Kolombiya medyası, Atletico Naiconal'ın kadrosuna katmak istediği Rodallega ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk dördün içerisinde yer alan ve gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor için Kolombiya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rodallega ile görüşmelere başlandı
Kolombiya basını, Atletico Naiconal'ın kadrosuna katmak istediği Rodallega ile görüşmelere başladığını duyurdu. Söz konusu haberde; sözleşmesi bitecek golcü futbolcuya Trabzonspor yönetiminin kazandığının daha altında bir teklif yaptığı için Rodallega'nın Kolombiya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte dev derbinin favori hakemi
İşte dev derbinin favori hakemi
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği
İstanbul'da geçersiz oy sayımında son durum işte İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark
İstanbul'da geçersiz oy sayımında son durum işte İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark
Mehmet Metiner'den ODA TV'ye aile partisi yanıtı
Mehmet Metiner'den ODA TV'ye aile partisi yanıtı
Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri
Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri
ÖNCEKİ HABERLER
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara
Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Derbide gözler forvetlerde
Derbide gözler forvetlerde
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem
Savaşçı 70. bölüm fragmanı
Savaşçı 70. bölüm fragmanı
Etiyopya'da alkollü içeceklerin reklamları yasaklandı
Etiyopya'da alkollü içeceklerin reklamları yasaklandı
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar