Trabzonspor'da Rodallega ile yollar ayrılıyor

Kolombiya medyası, Atletico Naiconal'ın kadrosuna katmak istediği Rodallega ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de ilk dördün içerisinde yer alan ve gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor için Kolombiya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rodallega ile görüşmelere başlandı

Kolombiya basını, Atletico Naiconal'ın kadrosuna katmak istediği Rodallega ile görüşmelere başladığını duyurdu. Söz konusu haberde; sözleşmesi bitecek golcü futbolcuya Trabzonspor yönetiminin kazandığının daha altında bir teklif yaptığı için Rodallega'nın Kolombiya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.