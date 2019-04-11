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İşte dev derbinin favori hakemi

İşte dev derbinin favori hakemi

Hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yönetmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Pazar günü saat 19:00'da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 3 gün kalırken en çok merak edilen konu, zorlu derbiyi kimin yöneteceği.

Sürpiz olmazsa Ali Palabıyık
Geçen hafta Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'ı dinlendiren Merkez Hakem Kurulu'nun, pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleye son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Palabıyık'ı atayacağı ileri sürüldü. MHK, haftanın hakemlerini bugün açıklayacak.

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