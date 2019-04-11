YSK'nın "KHK'lı başkanlar" kararına HDP'den çok sert tepki!

HDP, YSK'nın KHK'yla ihraç edilip belediye başkanı seçilen isimlere mazbata verilmemesi kararına sert tepki gösterdi. HDP, "Seçilme yeterliliği var diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK'yla ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Karara göre mazbatalar ikinci sıradaki adaylara verilecek. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, adayların YSK tarafından onaylandığı hatırlatılarak "YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyum atayanı rolüne soyunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle:

"Tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası"

"Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar'da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK'li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla 'tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası' haline gelmiştir"

"Yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur"

"Seçilme yeterliliği var diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur" denilen açıklama şöyle devam etti:

YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. YSK'ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur.

YSK'nın KHK'lı başkan kararı! YSK, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

İlgili paylaşımlar şöyle:

YSK’ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 10 Nisan 2019

“Seçilme yeterliliği var” diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 10 Nisan 2019