SON DAKİKA
Sudan'da darbe oluyor! Reuters'ın verdiği son dakika haberlerine göre Ömer El Beşir istifa etti Haberin devamı. Saadet Partisi'ne büyük şok! Fatih Erbakan şikayet etti Genel Merkez binasına haciz geldi bina boşaltılıyor Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

YSK'nın "KHK'lı başkanlar" kararına HDP'den çok sert tepki!

YSK'nın "KHK'lı başkanlar" kararına HDP'den çok sert tepki!

HDP, YSK'nın KHK'yla ihraç edilip belediye başkanı seçilen isimlere mazbata verilmemesi kararına sert tepki gösterdi. HDP, "Seçilme yeterliliği var diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK'yla ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Karara göre mazbatalar ikinci sıradaki adaylara verilecek. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, adayların YSK tarafından onaylandığı hatırlatılarak "YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyum atayanı rolüne soyunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle:

"Tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası"

"Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar'da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK'li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla 'tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası' haline gelmiştir"

"Yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur"

"Seçilme yeterliliği var diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur" denilen açıklama şöyle devam etti:

YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. YSK'ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur.

YSK'nın KHK'lı başkan kararı!

YSK, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

İlgili paylaşımlar şöyle:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte dev derbinin favori hakemi
İşte dev derbinin favori hakemi
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği
İstanbul'da geçersiz oy sayımında son durum işte İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark
İstanbul'da geçersiz oy sayımında son durum işte İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark
Mehmet Metiner'den ODA TV'ye aile partisi yanıtı
Mehmet Metiner'den ODA TV'ye aile partisi yanıtı
Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri
Süleyman Soylu: Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri
ÖNCEKİ HABERLER
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara
Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara
Savaşçı 70. bölüm fragmanı
Savaşçı 70. bölüm fragmanı
Derbide gözler forvetlerde
Derbide gözler forvetlerde
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem
Çocuklar Duymasın 76. bölüm fragmanı
Çocuklar Duymasın 76. bölüm fragmanı
Etiyopya'da alkollü içeceklerin reklamları yasaklandı
Etiyopya'da alkollü içeceklerin reklamları yasaklandı
Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm fragmanı
Yorumlar 4 yorum