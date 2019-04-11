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Sudan'da darbe oluyor! Gelen son dakika haberlere göre Ömer El Beşir istifa etti

Sudan'da darbe oluyor! Gelen son dakika haberlere göre Ömer El Beşir istifa etti

SUDAN'dan gelen son dakika haberlerle dünyanın gözü bu ülkeye çevrildi, ordu devlet televizyonunu ele geçirdi, Cumhurbaşkanlığı Sarayını kuşattı. Hartum havalimanından uçak seferleri durdurulurken, iktidar partisi liderlerinin gözaltına alınmaya başlandı.

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensupları konuşlandı.

Ömer El Beşir istifa etti

İngiliz haber ajansı Reuters, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyi oluşturulması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Uçak seferleri durduruldu

Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.

İktidar partisi yöneticileri gözaltına alındı

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Ömer El Beşir'i görevden alma kararı

Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını bildirdi. Al Hadath gazetesi, kaynaklarına dayanarak Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir'in istifasını doğruluyor.

Ülkede protestolar düzenleniyordu

Sudan geçen yılın aralık ayından bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve devlet başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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