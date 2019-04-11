Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı görünce bakın ne demiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya dönüşü Esenboğa Havalimanı’nda kendisini ilk kez karşılamaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la olan diyaloğu ortaya çıktı. Erdoğan bakın ne demiş.

Türkiye seçim gündeminden bir türlü çıkmadı. Herkes İstanbul sonuçlarına kilitlenmişken asıl dikkat çeken olay geçen günlerde Ankara’da yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını alıp görevini devraldığı günün akşamında Esenboğa Havalimanı’na gitmiş ve Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret sonrası ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamıştı.

İlk karşılaşmada ne konuştukları merak ediliyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu heyeti karşılayan ve tek tek elini sıkan Mansur Yavaş’ın seçim sonrası Erdoğan’la ilk karşılaşması ve Erdoğan’ın Yavaş’a ne tepki verdiği merak ediliyordu.

Erdoğan Mansur Yavaş'ın elini sıkıp hayırlı olsun dedi!

Gazeteci Abdulkadir Selvi’nin anlattıklarına göre Erdoğan, protokol sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görünce elini sıkmış, ‘Hayırlı olsun’ dileğinde bulunmuş. Yavaş da ‘Teşekkür ederim' diye karşılık vermiş. Bakanlar ve AK Parti genel başkan yardımcıları da Mansur Yavaş'a ‘Hayırlı olsun’ dileklerinde bulunmuş.