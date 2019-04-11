SON DAKİKA
Sudan'da darbe oluyor! Reuters'ın verdiği son dakika haberlerine göre Ömer El Beşir istifa etti Haberin devamı. Saadet Partisi'ne büyük şok! Fatih Erbakan şikayet etti Genel Merkez binasına haciz geldi bina boşaltılıyor Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı görünce bakın ne demiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı görünce bakın ne demiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya dönüşü Esenboğa Havalimanı’nda kendisini ilk kez karşılamaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la olan diyaloğu ortaya çıktı. Erdoğan bakın ne demiş.

Türkiye seçim gündeminden bir türlü çıkmadı. Herkes İstanbul sonuçlarına kilitlenmişken asıl dikkat çeken olay geçen günlerde Ankara’da yaşandı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını alıp görevini devraldığı günün akşamında Esenboğa Havalimanı’na gitmiş ve Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret sonrası ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamıştı.

İlk karşılaşmada ne konuştukları merak ediliyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu heyeti karşılayan ve tek tek elini sıkan Mansur Yavaş’ın seçim sonrası Erdoğan’la ilk karşılaşması ve Erdoğan’ın Yavaş’a ne tepki verdiği merak ediliyordu. 

Erdoğan Mansur Yavaş'ın elini sıkıp hayırlı olsun dedi!

Gazeteci Abdulkadir Selvi’nin anlattıklarına göre Erdoğan, protokol sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görünce elini sıkmış, ‘Hayırlı olsun’ dileğinde bulunmuş. Yavaş da ‘Teşekkür ederim' diye karşılık vermiş. Bakanlar ve AK Parti genel başkan yardımcıları da Mansur Yavaş'a ‘Hayırlı olsun’ dileklerinde bulunmuş.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şubat'ta cari denge 3.8 milyar dolar azaldı
Şubat'ta cari denge 3.8 milyar dolar azaldı
Trabzonspor'da Rodallega ile yollar ayrılıyor
Trabzonspor'da Rodallega ile yollar ayrılıyor
YSK'nın "KHK'lı başkanlar" kararına HDP'den çok sert tepki!
YSK'nın "KHK'lı başkanlar" kararına HDP'den çok sert tepki!
İşte dev derbinin favori hakemi
İşte dev derbinin favori hakemi
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan temerrüd değişikliği
ÖNCEKİ HABERLER
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Fenerlilerin beğenmediği Hasan Ali'ye talip var
Fenerlilerin beğenmediği Hasan Ali'ye talip var
Elimi Bırakma 36. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 36. bölüm 2. fragmanı
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Hülya Polat kaç yaşında aslen nereli evli mi?
BİLSEM sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır?
BİLSEM sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır?
Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara
Fenerbahçe'ye Portekizli 10 numara
Asgari ücret net ne kadar 2019 AGİ brüt ücreti
Asgari ücret net ne kadar 2019 AGİ brüt ücreti
Yorumlar 5 yorum