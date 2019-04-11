Sudan gelini viral oldu! Darbeyi ateşleyen gelinin kim olduğu ortaya çıktı
SUDAN darbeyle sarsılırken sosyal medyaya sokak olaylarının fitilini ateşleyen 'Sudanlı gelin' damga vurdu. Arabanın üzerine çıkıp halka konuşan Sudanlı gelinin kimliği sonunda ortaya çıktı.
SUDAN'dan gelen son dakika haberlerle dünyanın gözü bu ülkeye çevrildi. Ordu devlet televizyonunu ele geçirip Cumhurbaşkanlığı Sarayını kuşattı. Hartum havalimanından uçak seferleri durdurulurken, iktidar partisi liderlerinin gözaltına alınmaya başlandı. Darbeye sahne olun Sudan'dan sosyal medyaya yansıyan bir kare ise gündeme oturdu.
Sudan'ın gelini
Bir arabanın üzerinde göstericilere hitap ederken fotoğraflandı. Herkes ona 'Sudan'ın gelini' demeye başladı. Sosyal medyaya bu kare yansıyınca 'darbenin' sembolü haline geldi. Peki kimdi bu 'Sudan'ın gelini'?
İsmi Alaa Salah...
Başkent Hartum'da yaşıyor. Askeri karargahın önünde düzenlenen bir gösteride ortaya çıktı. Ona Sudan'ın gelini denmesinin sebebi giydiği kıyafetti.
Alaa Salah'ın giydiği beyaz kıyafet Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in getirdiği yasaklardan önce ülkenin geleneksel giyim tarzından biriydi.