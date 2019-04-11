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Mansur Yavaş hızlı başladı! İlk gününde bakın ne yaptı?

Mansur Yavaş hızlı başladı! İlk gününde bakın ne yaptı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Mansur Yavaş, ilk gününün akşamında Ulus meydanında bulunan Atatürk Heykeli'ni temizletti.

Bakımsızlıktan kirlenen, tarihi Atatürk Heykeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatının ardından itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

İYİ Parti'li vekilden teşekkür mesajı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Yaşar, paylaşımında Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek "Ankara'nın Başkanı Sayın @mansuryavas06 Ulus'taki ATATÜRK heykelini temizletmiş. Özlediğimiz hamleler bunlar. Teşekkürler!" ifadelerini kullandı.İşte Bedri Yaşar'ın o paylaşımı:

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