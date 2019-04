Ekmek söylendiği gibi kilo aldırır mı? İşte uzmanından yanıt

Nesilden nesile yayılan bir kulaktan dolma bilgi olan "Ekmek kilo aldırır" sözünün doğruluk payı var mıdır?

Türkiye Beslenme ve sağlık Araştırmasında, Türk insanının beslenme alışkanlıkları incelenirken, günlük alınan enerjinin % 34 -35’nin yağdan alındığı ortaya çıkmıştır. Peki Ekmek söylendiği gibi kilo aldırır mı?

Diyetisyen Neslihan Aktepe, bu soruyu cevapla.tv izleyenleri için açıkladı.

Beynimizin ihtiyacı var

Gün içerisinde en çok ihtiyacımız olan besin öğelerinin karbonhidratlar olduğunu kaydeden uzmanlar, vücudumuzun tüm organlarının enerji gereksinimi için karbonhidratları kullandığını ifade ederek beynin ekmek ihtiyacına vurgu yapıyor.

Ekmek yemeyenler, yorgun ve sinirli olabiliyor

Diyetlerde de her besinden dengeli olarak tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kilo vereyim derken sağlığımızı kaybedebiliriz. Bir öğünde 4 besin grubundan da yeterli oranda tüketmemiz gerekiyor.

Et, süt, tahıl ve meyve-sebze grubu olarak ayrılan besin gruplarına baktığımızda bir öğünde her besin grubu sağlığımız için önemli. Diyetlerde de mutlaka her öğünde ekmek yenmeli.

Özellikle tam tahıllı ekmekler diyet yapanlar tarafından tercih edilmeli. Ekmeği diyetlerde suçlu koltuğundan kaldırarak sağlıklı kilo verilebilir.