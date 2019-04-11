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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

LG'den şeffaf katlanabilir telefon geliyor

LG'den şeffaf katlanabilir telefon geliyor

Samsung Galaxy Fold ile Huawei Mate X'in ardından Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de katlanabilen telefon yarışına giriyor.

Ekranı büyüdüğünde tablet olarak, ekranı küçüldüğünde ise standart bir akıllı telefon olarak kullanılabilen akıllı katlanabilir telefonların tanıtılması için 2019 yılı büyük önem taşıyor.

Huawei ve Samgung'un katlanabilir telefonlarının ardından LG ve bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla yüksek maliyetli olması nedeniyle cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor. LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmayı planlıyor.

Şirketin ABD'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor. Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.

Her ne kadar patent görüntüleri internette yayınlansa da, şeffaf ve esnek ekranlı telefonların bu yıl karşımıza çıkması beklenmiyor. 

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