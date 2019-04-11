Eda öğretmenin katili cezaevindeydi! İşte başına gelenler...

MERSİN'de 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Eda öğretmenin katil zanlısı cezaevinde intihar etti.

Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Sargı bandı ile havluları birleştirerek intihar etti

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Taşkın, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Taşkın'ın, dün gece tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, yaralı bacağındaki sargı bandı ile havluları birleştirip kendini asmak suretiyle intihar ettiği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.