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Muş Bulanık'ta YSK CHP'li adaya mazbatasını vermedi HDP de kabul etmedi

Muş Bulanık'ta YSK CHP'li adaya mazbatasını vermedi HDP de kabul etmedi

MUŞ 'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde seçimi kazanan CHP adayının mazbatası, adli sicil kaydı nedeniyle verilmedi. HDP de olaya tepki göstererek mazbatayı istemedi.

YSK, mazbatayı seçimde ikinci sırada bulunan HDP adayına vermeyi kararlaştırdı. HDP'den yapılan açıklamada ise, "İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir" denildi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle: "Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir" Aday için kısıtlılık halini YSK’nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir."

Kabul Etmiyoruz

Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir.

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