HABER /  GÜNCEL

Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2019 dilekçe örneği

Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2019 dilekçe örneği

Doğum izni çalışan hamile kadınların sahip olduğu önemli bir haktır. Doğum izni almak için doğum izni dilekçesini mutlaka doldurmalısınız. Peki doğum izni dilekçesi nasıl yazılır? İşte doğum izni dilekçe örneği

Çalışan hamile kadınlara tanınan bir hak olan doğum izni nasıl alınır? Doğum izni almak için öncelikle gebeliğin 32. haftasını doldurmuş olmanız gerekiyor. Toplamda 16 hafta olan doğum izni  süresi hamileliğinizin gidişatı ve doktorunuzun değerlendirmesine göre değişmektedir. Normal şartlarda doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak belirlenen doğum izni doktorunuzun uygun görmesi halinde doğum öncesi izne ayrılma süresi daha kısa süreye düşürülebilir. Son olarak doğum iznine ayrılmak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalısınız. Peki doğum izni dilekçesi nasıl yazılır? 

DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR?: Doğum öncesi kullanılmayan izniniz doğum sonrası izninize eklenecektir. Doktorunuzdan çalışamaz raporunu aldıktan sonra raporun bir nüshasını çalıştığınız kuruma vermelisiniz. Kurum SSK’nın sitesine girerek raporunu işlemelidir. Aksi halde izniniz geçerli sayılmayacaktır. İzin süreniz bitip çalışmaya karar verdiğinizde yani doğum izni kapatmak istediğinizde tekrar doktorunuza gidip bu defa çalışabilir raporu almanız gerekir. İşte doğum iznine ayrılmak için doldurmanız gereken dilekçe;

SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 221 kilo patlayıcı ele geçirildi
Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 221 kilo patlayıcı ele geçirildi
Muş Bulanık'ta YSK CHP'li adaya mazbatasını vermedi HDP de kabul etmedi
Muş Bulanık'ta YSK CHP'li adaya mazbatasını vermedi HDP de kabul etmedi
Anadolu Ajansı yöneticisi YSK'yi tiye aldı
Anadolu Ajansı yöneticisi YSK'yi tiye aldı
Eda öğretmenin katili cezaevindeydi! İşte başına gelenler...
Eda öğretmenin katili cezaevindeydi! İşte başına gelenler...
Tıp tarihine geçti! Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi
Tıp tarihine geçti! Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi
Ankara'da şok! 4'ü polis memuru 1'i adliye 1'i de belediye çalışanı
Ankara'da şok! 4'ü polis memuru 1'i adliye 1'i de belediye çalışanı
ÖNCEKİ HABERLER
LG'den şeffaf katlanabilir telefon geliyor
LG'den şeffaf katlanabilir telefon geliyor
Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu
Gökhan İnler: Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu
Avlu 37. bölüm 2. fragmanı
Avlu 37. bölüm 2. fragmanı
Asgari ücret net ne kadar 2019 AGİ brüt ücreti
Asgari ücret net ne kadar 2019 AGİ brüt ücreti
Mansur Yavaş hızlı başladı! İlk gününde bakın ne yaptı?
Mansur Yavaş hızlı başladı! İlk gününde bakın ne yaptı?
Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?
Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?
Bursa'da seyir halinde direksiyonu söken sürücü Bakın başına ne geldi
Bursa'da seyir halinde direksiyonu söken sürücü Bakın başına ne geldi
Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 48. bölüm fragmanı
Yorumlar