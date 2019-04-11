HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında karar verildi

HSBC Bank AŞ Genel Müdürü Selim Kervancı, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Duruşmada savunmasını yapan Kervancı, HSBC Bank Genel Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Twitter'a girdiğimde Ayşe Arman'ın paylaştığı 'güzel göz at seveceksin' başlıklı bir video gördüm. İçeriğinde ne olduğuna ilişkin herhangi bir beyan bulunmuyordu.

Günün yoğunluğunda izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece kaydedebilmek ve sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde de dönüp izlemekti. Zaten o tarihte Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım ve yorum yapmadım." ifadelerini kullandı.

'Herhangi bir kastım yoktur'

Bir vatandaşın söz konusu video ile ilgili hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başladığını kaydeden Kervancı, "Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur.

Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

'Hem kariyerime hem ülkeme zarar verir'

Son sözü sorulan Kervancı, "Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime, hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Böyle bir hakaret kastım kesinlikle olamaz." ifadelerini kullandı.

Beraat kararı verildi

Davayı karara bağlayan mahkeme, Selim Kervancı'nın suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Selim Kervancı'nın 6 haziran 2013 tarihinde Twitter üzerinden retweet ettiği bir video ile o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.