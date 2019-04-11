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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya çok sert tepki: Kendi karanlık tarihine baksın

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya çok sert tepki: Kendi karanlık tarihine baksın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron’un “24 Nisan” kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor." dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor" diyerek "Önce kendi karanlık tarihine baksın. #Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter'dan aptığı açıklama şöyle:

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