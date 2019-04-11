Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş - Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır görev alacak.

İlk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak

Ali Palabıyık, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde son 15 maçta 1, Galatasaray ise 3 kez mağlup oldu.



Ali Palabıyık'ın 'VAR' karnesi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın VAR karnesi:

* 12 kez VAR’a gitti.



* VAR, penaltı verdiği 1 pozisyonda çağırdı, karar değişmedi.

* VAR, penaltı vermediği 5 pozisyonda çağırdı.

* Bu pozisyonların 3’ünde penaltıyı verdi, 2’sinde karar değişmedi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakem şöyle:

YARIN

20:30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)

CUMARTESİ

16:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)

19:00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

PAZAR

13:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)

16:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen)

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık)

PAZARTESİ

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)