Kara delik fotoğrafının arkasından 29 yaşında genç bir kadın çıktı

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları dün Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takımyıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı. Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülebiliyor.