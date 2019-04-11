Kara delik fotoğrafının arkasından 29 yaşında genç bir kadın çıktı
Bilim adamları dün tüm dünyanın merakla beklediği kara deliğin fotoğrafını ilk kez yayınladı. Bilim dünyasındaki bu muhteşem çalışmanın arkasında 29 yaşında genç bir kadın olduğu öğrenildi.
BBC'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mezun bilgisayar bilimcisi Katie Bouman, dönüm noktası olarak değerlendirilen kara delik imajına olanak sağlayan bilgisayar programının geliştirilmesine öncülük etti.
Mezun olduktan sonra MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve MIT Haystack Gözlemevi'nden bir ekibin destek verdiği projenin liderliğini yapan Bouman'ın, dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan imajı mümkün kılan algoritma üzerinde üç yıl önce çalışmaya başladığı belirtildi.
Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları dün Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takımyıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı. Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülebiliyor.
Bilim insanları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurmuştu.