Haber doğru mu? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası bugün veriliyor dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na YSK'nın bugün mazbatasını vereceği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan iddia üzerine açıklama geldi.

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Yeniçağ Gazetesi Köşe Yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün verileceğini iddia etti.

Kaynağının İstanbul Valiliği olduğunu ifade eden Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından “İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu Bugün davet edilecek ve Mazbatası verilecek... Kaynak İstanbul Valiliği” mesajını paylaştı.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Sosyal medyada gündeme oturan bu iddiayla ilgili İstanbul Valiliği hemen bir açıklama yayınladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada "Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Güvenilir bir kaynak

Valilikten gelen açıklama üzerine Orhan Uğuroğlu yeni bir twit attı ve bu kez iddiasını 'güvenilir bir kaynağa' dayandırdı.