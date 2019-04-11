5 bin yıldır çiftleşmek için geliyorlar! Kurbağalara alt geçit yapılıyor

Olaya daha fazla sessiz kalamayan Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2010 yılında, Seyitömer Höyüğü'nde yürüttüğü kazılarda, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü kap bulunduğunu ve 5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğunu anlattı.