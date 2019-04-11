HABER /  GÜNCEL

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı

ANKARA'da daha önce üniversite sınavlarında şifre skandalı ile gündeme gelen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adliyeye sevk edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerden 6'sının ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında ek gözaltı talebinde bulunulacağı öğrenildi.

34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 24'ü Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ise Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ÖSYM'de bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edilmişti.

İlgili Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında flaş karar! Ali Demir için mahkemeden flaş karar
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırmızı biber fiyatları 30 liraya kadar çıktı
Kırmızı biber fiyatları 30 liraya kadar çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya çok sert tepki: Kendi karanlık tarihine baksın
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya çok sert tepki: Kendi karanlık tarihine baksın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Kuzey Irak'a hava harekatı! PKK'ya bomba yağdı
Kuzey Irak'a hava harekatı! PKK'ya bomba yağdı
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında karar verildi
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında karar verildi
İYİ Partili Atakan Duran Tire Stadı'nın adını değiştirdi!
İYİ Partili Atakan Duran Tire Stadı'nın adını değiştirdi!
ÖNCEKİ HABERLER
Yıllar sonra gelen itiraf: Ortega Türkiye'yi küçümsedi
Yıllar sonra gelen itiraf: Ortega Türkiye'yi küçümsedi
Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?
Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?
19 Nisan kandil mi var 2019 hangi kandil var
19 Nisan kandil mi var 2019 hangi kandil var
Merve Aydın'ın eşi Mehmet Akif kimdir eski mesleği bakın neymiş
Merve Aydın'ın eşi Mehmet Akif kimdir eski mesleği bakın neymiş
Antalya'da korkunç kaza! Komutan ölüm haberini veremedi
Antalya'da korkunç kaza! Komutan ölüm haberini veremedi
22 Nisan tatil mi oldu pazartesi okul var mı MEB bilgisi
22 Nisan tatil mi oldu pazartesi okul var mı MEB bilgisi
Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2019 dilekçe örneği
Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2019 dilekçe örneği
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
Yorumlar