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Gram altın yükselişini sürdürüyor işte güncel altın fiyatları

Gram altın yükselişini sürdürüyor işte güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı son haftalarda 235-240 arasında gidip geliyor. Gram altın 11 Nisan'da 239,3 lira seviyesinden satılmaya başlandı.

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 238,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 değer kazancıyla 239,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 393 lira, Cumhuriyet altını 1.605 liradan satılıyor.

Saat 12:49'da gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,31'lik yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.307 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kapanış olması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 240 lira üzerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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