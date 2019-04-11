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Konya Ilgın ilçesinde muhtar kurayla belirlendi

Konya Ilgın ilçesinde muhtar kurayla belirlendi

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar, kura ile belirlendi.

İlçeye bağlı Tekeler Mahallesi'nde muhtarlık için 2 aday yarıştı. 143 seçmenin bulunduğu mahallede 138 seçmen oy kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde adaylar 68'er oy aldı. Oylar eşit çıktığı için yeniden sayım yapıldı ancak sonuç değişmedi.

Bunun üzerine İlçe Seçim Müdürlüğünden görüş istendi ve sandık kurulunca kura çekilmesine karar verildi. Çekilen kura sonucunda 2004-2014 yılları arasında 10 yıl muhtarlık yapan 55 yaşındaki Ali Cengiz Ceylan, muhtarlığı kazandı.

Diğer aday Adem Kayış ise İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, talebi reddetti.

Ilgın Adliyesinde mazbatasını alarak göreve başlayan Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgın'a bağlı 19 kilometre uzaklıkta bir Yörük mahallesinde yaşadıklarını söyledi.

Mahallede 143 seçmen olduğunu ifade eden Cengiz, "İki aday olarak seçimlere katıldık. Geçerli oylar eşit çıktı ve sandık kurulunca kura çekildi. Kura bana çıktı. Şu anda mahallemizde kazanan ya da kaybeden yoktur. Çünkü oylarımız eşittir. Hedefimiz ormanımızı büyüterek yeşil bir mahallede yaşamak. Muhtarlığı devraldıktan sonra yola devam diyorum. Mahallemize hayırlı olsun." diye konuştu. 

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