Rojda Demirer kaç yaşında Çarpışma'nın Belma'sı kimdir?

Çarpışma dizisinin Belma'sı Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Rojda Demirer son günlerin konuşulan ismi güzelliğinin yanısıra başarılı performansı ile de göz dolduran Rojda Demirer aslen Ankaralı ve 39 yaşında.

Rojda Demirer kaç yaşınd Çarpışma dizisinin Belma'sı kimdir soruları merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpişma'da Belma'yı oynayan Rojda Demirer Kürt kökenli aslen Ankaralı ve 39 yaşında. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Rojda Demirer birçok dizide rol aldı.

Rojda Demirer şuanda Çarpışma dizisinde Belma karakterine hayat veriyor. Vatandaşlar Rojda Demirer hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Rojda Demirer, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

ROJDA DEMİRER KİMDİR: Kürt kökenli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır’lıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

2003 yılında Aşk Olsun dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Rojda Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek ağı gibi diziler ve filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerte Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çarpışma adlı dizide Belma karakterine hayat veren Rojda Demirer, 1.67 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2003 – Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vaadeden Kadın Oyuncu – Gönderilmemiş Mektuplar

2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Gençlik Dizisi – Yardımcı Kadın Oyuncu, Melekler Korusun

2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

2011 – Kavram Eğitim Kurumları – En İyi Kadın Oyuncu

Rojda Demirer’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2004 – Ayyar Hamza – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 – Onikinci Gece – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 – Küçük Karabalık – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1995 – Gazap Üzümleri – Ankara Devlet Tiyatrosu