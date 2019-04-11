CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin bomba iddia

İSTANBUL seçimlerine ilişkin son dakika açıklaması CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan şaşırtıcı bir 'Dolmabahçe' iddiası ile geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar hakkında yeni açıklama yaptı. İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun aldığı yüzde 49 oyun İBB tarihinde rekor olduğunu söyleyen Öztrak, "Bundan daha yüksek oy alan yok" dedi.

Seçim gecesi İmamoğlu'nun yarışı hep önde götürdüğünü hatırlatan Faik Öztrak, 'Dolmabahçe' iddiasını ortaya attı.



Öztrak şunları söyledi:

-Aslında Erdoğan kaybettiklerini kabul etmişti ancak Dolmabahçe'de yapılan toplantısı sonrası bir planın düğmesine basıldı.

-Mülkiye müfettişleri kesinleşmiş seçmen listelerini istedi. 3 Nisan'da Dolmabahçe'de kumpasın düğmesine basıldı.

-AK Parti’nin delilsiz itirazlarına rağmen ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlandı. YSK’nın göz yummasıyla sayıma devam edildi.

'YSK'nın alacağı karar tarihidir'

-YSK alacağı karar Türkiye'nin demokrasinin geleceğini belirleceyecek. Dolayısıyla YSK'nın alacağı karar tarihidir.