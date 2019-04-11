HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin bomba iddia

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin bomba iddia

İSTANBUL seçimlerine ilişkin son dakika açıklaması CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan şaşırtıcı bir 'Dolmabahçe' iddiası ile geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar hakkında yeni açıklama yaptı. İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun aldığı yüzde 49 oyun İBB tarihinde rekor olduğunu söyleyen Öztrak, "Bundan daha yüksek oy alan yok" dedi.

Seçim gecesi İmamoğlu'nun yarışı hep önde götürdüğünü hatırlatan Faik Öztrak, 'Dolmabahçe' iddiasını ortaya attı.

Öztrak şunları söyledi:

-Aslında Erdoğan kaybettiklerini kabul etmişti ancak Dolmabahçe'de yapılan toplantısı sonrası bir planın düğmesine basıldı. 

-Mülkiye müfettişleri kesinleşmiş seçmen listelerini istedi. 3 Nisan'da Dolmabahçe'de kumpasın düğmesine basıldı.

-AK Parti’nin delilsiz itirazlarına rağmen ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlandı. YSK’nın göz yummasıyla sayıma devam edildi.

'YSK'nın alacağı karar tarihidir'

-YSK alacağı karar Türkiye'nin demokrasinin geleceğini belirleceyecek. Dolayısıyla YSK'nın alacağı karar tarihidir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Deniz Baykal ilk kez dışarı çıktı böyle görüntülendi
Foto Galeri Deniz Baykal ilk kez dışarı çıktı böyle görüntülendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
EMAX AK Parti neden Ankara'yı kaybetti anketi Olay sonuçlar
EMAX AK Parti neden Ankara'yı kaybetti anketi Olay sonuçlar
Julian Assange gözaltına alındı! Wikileaks efsanesinin son hali şok etti
Julian Assange gözaltına alındı! Wikileaks efsanesinin son hali şok etti
Haber doğru mu? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası bugün veriliyor dedi
Haber doğru mu? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası bugün veriliyor dedi
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adliyeye sevk edildi
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir adliyeye sevk edildi
Kırmızı biber fiyatları 30 liraya kadar çıktı
Kırmızı biber fiyatları 30 liraya kadar çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya çok sert tepki: Kendi karanlık tarihine baksın
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya çok sert tepki: Kendi karanlık tarihine baksın
ÖNCEKİ HABERLER
Hurma yoğurt diyeti Haftada 7 kilo verdiriyor Ender Saraç diyeti
Hurma yoğurt diyeti Haftada 7 kilo verdiriyor Ender Saraç diyeti
Rojda Demirer kaç yaşında Çarpışma'nın Belma'sı kimdir?
Rojda Demirer kaç yaşında Çarpışma'nın Belma'sı kimdir?
Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?
Merve Aydın kaç yaşında eşi Mehmet Akif kimdir aslen nereli?
19 Nisan kandil mi var 2019 hangi kandil var
19 Nisan kandil mi var 2019 hangi kandil var
Gram altın yükselişini sürdürüyor işte güncel altın fiyatları
Gram altın yükselişini sürdürüyor işte güncel altın fiyatları
11 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi güncel liste
11 Nisan evde bakım parası yatan iller hangisi güncel liste
Konya Ilgın ilçesinde muhtar kurayla belirlendi
Konya Ilgın ilçesinde muhtar kurayla belirlendi
Payitaht Abdülhamid 82. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 82. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 3 yorum