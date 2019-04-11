Deniz Baykal ilk kez dışarı çıktı böyle görüntülendi

Ankara'daki tedavisi bittikten sonra geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal, ilk ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı. Muratpaşa Belediyesi'ne ait araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a, kızı da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.