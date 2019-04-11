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Elon Musk'ın göz bebeği Falcon Heavy hakkında flaş karar

Elon Musk'ın göz bebeği Falcon Heavy hakkında flaş karar

ABD uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX CEO'su Elon Musk,  Falcon Heavy roketinin fırlatılışının, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Musk, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece bir komünikasyon uydusuyla yörüngeye gönderilmesi planlanan Falcon Heavy roketinin fırlatılışının, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Falcon Heavy'nin bu gece fırlatılması planlanıyor.

Şirketin ilk kez geçen yıl uzaya başarıyla fırlattığı dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'nin 90 milyon dolarlık maliyetinin yanında 63,8 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı. 

Aracı yörüngeye taşımıştı

Falcon Heavy'nin Tesla'nın Roadster model aracını yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

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