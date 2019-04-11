Tecavüz skandalının ardından Ankara Üniversitesi düğmeye bastı!

ANKARA Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi, Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan B.'nin, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, komisyon kurdu.

CTS Koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, "Komisyonda, öğrencilerimizin, idari personelimizin, öğretim üyelerimizin mevcut olan olay veya başka olaylarla ilgili bütün şikayetlerini alacağız. Şimdiye kadar yapılmış olan bütün soruşturmaları inceleyeceğiz. Göz yumma, eksiklik varsa raporlaştırıp, sorumlularla ilgili idari ve yargı sürecinin başlatılmasını sağlayacağız" açıklaması yaptı.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan B., geçen hafta kendisine ait Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, iddiaya göre şiddet uygulayıp tecavüz etti. Ç.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hasan B., tutuklandı.

Komisyon kuruldu

Skandala Ankara Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlar, Veterinerlik Fakültesi önünde bir araya gelerek, tepkis gösterdi. CTS Koordinatörü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, 2011 yılında kurdukları CTS ile üniversitedeki cinsel taciz ve saldırı olaylarını araştırdıklarını, son olayın ardından da komisyon kurduklarını söyledi.

"Yargı sürecinin başlatılmasını sağlayacağız"

Prof.Dr. Uygur, "CTS olarak kurulan komisyonda veterinerlik fakültesindeki öğrencilerimizin, idari personelimizin, öğretim üyelerimizin, mevcut olan olay veya başka olaylarla ilgili bütün şikayetlerini alacağız. Şimdiye kadar yapılmış olan bütün soruşturmaları inceleyeceğiz. Bu soruşturmalara göz yuman, üstünü kapatan ve ya bunlarda eksiklik varsa, şikayetler dikkate alınmamışsa tek tek hepsini raporlaştırıp, sorumlularla ilgili gerekli idari sürecin ve yargı sürecinin başlatılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Notla tehdit edildikleri için bize başvurmuyorlar"

Cinsel taciz ve saldırı olaylarına maruz kalan öğrencilerin birçoğunun sesini çıkaramadığını, bu nedenle de vakaların CTS birimine intikal etmediğini kaydeden Prof. Dr. Gülriz Uygur, "Öğrenciler korktuğu için, notla tehdit edildiği için bize başvuramamakta" dedi.





