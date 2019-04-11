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"Samanyolu'nun Maceracısı" hakkında karar verildi!

Demirören Haber Ajansı
"Samanyolu'nun Maceracısı" hakkında karar verildi!

Mahkeme, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'de "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Nisan'da yapılan duruşmada, tutuklu sanık Yeni ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yeni, tahliyesini talep etti. 

Mahkeme heyeti, Yeni'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis mahallesindeki evinde yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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