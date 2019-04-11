Emekli promosyon ücretlerine zam ne kadar olacak

Bankalar yarışa girdi, emekliye ödenen promosyon yükseldi. Bazı bankalarda promosyon için ödenen ücret 600 lirayı buluyor. 2020'de ise banka promosyonunun bin liraya çıkması bekleniyor.

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor.

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyonalıyor.

Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarıyor.

Her emekli için 100 lira veren bankalar var

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira verenler de var.

Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor.

Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor.

Süre 2020'de bitiyor

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. O dönem banka promosyonunun bin liraya çıkması bekleniyor.

Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikincikez bu imkandan yararlanabilecek.

Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlayacağı için bankalar arasındaki yarışın iyice kızışacağı belirtiliyor.