"YSK'nın KHK'lı adaylara mazbata verilmeyecek" kararının ardından HDP harekete geçti!

Halkların Demokratik Partisi, YSK'nın KHK'lı adaylara mazbata vermeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Seçimin yenilenmesi başvurusu

YSK önünde açıklama yapan Mithat Sancar, bu yerlerde seçimin yenilenmesi için başvuracaklarını duyurdu.

"KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi" kararı

Şu ana kadar YSK, Van’ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ve Erzurum’un Tekman İlçeleri ile Kars Digor’a bağlı Dağpınar beldesinde seçimi kazanan adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan ikinci adayın seçimin galibi olarak ilan edilmesine karar vermişti.