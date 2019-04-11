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Dolar kritik seviyeyi aştı 5.80'ne doğru gidiyor

Dolar kritik seviyeyi aştı 5.80'ne doğru gidiyor

Cari açığın beklenenin altında gerçekleşmesi ile dolar fırlamaya başladı. Dolar kritik seviyesi aşarak öğle saatlerinde 5.74'ü gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün vergiden emekliliğe, kıdem tazminatından kredilere dair bir çok başlığın olduğu ekonomik reform paketini açıkladı. Piyasaların açıklamaları etkisi nötr oldu ancak dolar dün açıklama sırasında 5.71'e yükseldi sonrada gevşedi.

Bu sabaha 5.6893 seviyesinde başlayan dolar cari dengenin açıklanması sonraı tekrar yukarı fırladı. Cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 900 milyon dolardı.

Merkez Bankası'nın cari denge açıklaması sonrası dolar fırlamaya başladı ve 5.74'ü gördü.

Saat 14:31'de dolar kuru

Meksa Yatırımdan dolar yorumu

5,71 direncinin üzerinde 5,7380 5,7617 5,7860 ve 5,8105 e kadar yukarı hareketin devamı ile karşılaşabiliriz.Ancak gün içinde 5,71 altında tutunduğu sürece ise, 5,6695 5,6390 ,6140 5,5760 ve 5,5320 test edilebilir.

Saat 08:40'ta dolar, euro-sterlin

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