Ankara'da köpekleri zehirleyen 3 kişi için şaşırtan karar

ANKARA Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyen 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

YENİ GELİŞME: 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.

Hayvanseverler tepki gösterdi



Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi. Zanlılar, polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı.

Köpekleri böyle zehirlediler

Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.



Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin Eryaman'da bir klinikte tedavisi sürüyor.