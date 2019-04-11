Tolga Ciğerci'den ilginç paylaşım

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci'den ilginç bir paylaşım geldi.

Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci idmanlara takım arkadaşlarından ayrı devam ediyor.

Bu sezon sarı lacivertli ekip ile 1 dakika bile forma giymeyen ve Ersun Yanal'ın kadro planlamasında yer almayan Tolga Ciğerci'den ilginç bir paylaşım geldi.

Büyük ilgi gördü

Fenerbahçeli futbolcu, trafikte önünde devam eden kamyonun arkasında yazan sözü sosyal medyada paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İşte Tolga Ciğerci'nin yaptığı o paylaşım:

