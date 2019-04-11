Sudan'da son dakika gelişmesi! Anayasa askıda 2 yıl darbeciler yönetecek

SUDAN'da yaşanan darbe sonrası açıklama yapan Sudan Savunma Bakanı, "Anayasa askıya alındı, Devlet Başkanı El Beşir tutuklandı" diye konuştu.

Ordu'nun yönetime el koyduğu Sudan'da Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevden alındığını ve tutuklandığını açıkladı. Ömer el Beşir'in ev hapsinde tutulduğu duyuruldu.

Darbeci bakan Avad Muhammed Ahmed bin Avf, Sudan Devlet Televizyonu'ndan halka hitap etti ve alınan kararları ilan etti.

SUDAN'DA DARBE DÖNEMİ -Sudan'da anayasa askıya alındı.

-Başbakanlık ofisi, Parlamento ve mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi feshedildi.

-2 yıl boyunca Sudan'ı darbeyi yapan askeri konsey yönetecek.

-Ülkede 3 ay süreyle ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

-Sudan hava sahası ile tüm kara sınırları kapatıldı.

-Ülkede 1 ay boyunca saatle 18:00'den başlamak üzere her akşam ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

-Ülkedeki tüm siyasi mahkumlar serbest bırakıldı.

Sudan'da protestolar nasıl başladı?

Ülkede hayat pahalılığına karşı aralık ayında başlayan ve 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in istifası talebiyle geçtiğimiz hafta sonunda tırmanan protestolarda önceki gün Beşir’e bağlı milisler halka gerçek mermi ve biber gazı ile saldırmıştı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5’i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin eylemlere saldırısı sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Ocak ayından bu yana 70’in üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Ömer Beşir kimdir?

1989 yılında darbe ile iktidara gelen ve ‘Darfur Kasabı’ olarak tanınan Ömer Beşir, 30 yıldır iktidardaydı. Son olarak nisan 2015’te düzenlenen seçimleri kazanarak cumhurbaşkanlığı görevine devam etmişti.

2003’te ülkenin yoksul bölgelerinden Darfur’da isyan başlamış, Beşir yönetimine bağlı milisler ile Darfur’daki kabileler arasında çatışma çıkmıştı. Birleşmiş Milletlere göre, 300 bin kişi öldürüldü. Çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2009 yılında Beşir hakkında “İnsanlık ve savaş suçu” nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.