Büyükçekmece'de seçim tartışması Belediye Başkanı Hasan Akgün konuştu

İSTANBUL'daki seçimi kilitleyen Büyükçekmece'ye dair Belediye Başkanı Hasan Akgün, konuştu. Akgün, savcılığa ifade vermeye değil bilgilendirme için gittiğini söyledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'de ilk defa ekibiyle seçimlere girmediğini, altı kez halkın onayını alarak seçim kazandığını belirten Akgün, "6 kez kazandığım seçimlerin hiçbirinde en ufak bir şaibe dahi olmadı" dedi.

AK Parti'nin 25 yıldan sonra İstanbul'u kaybettiğini öne süren Akgün, Büyükçekmece'de yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve Büyükçekmece kullanılmaktadır. Büyükçekmece'de yaşanan bir demokrasi ayıbıdır aynı zamanda. Büyükçekmece halkımızın huzuru bozulmuş, halk tedirgin edilmiş ve tedirginlik had safhaya çıkmıştır. Adeta mutluluk şehrinin üzerine kara bulutlar çökmüştür."

Polis kapı kapı geziyor

4 günden bu yana binden fazla polis memurunun sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar vatandaşların kapılarını çalarak sorular sorduğunu dile getiren Akgün, "Polisler verilen talimatı yerine getiriyorlar." dedi.

Seçmen artışı olmadı

Büyükçekmece'de oy kaydırıldığı yönünde iddialar olduğunu söyleyen Akgün, 24 Haziran Genel Seçimleri ile 31 Mart Yerel Seçimleri arasındaki seçmen kaydında 24 bin seçmen artışının olmadığını kaydetti.

'Savcı seçimlerden sonra gel' dedi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "seçim kanununa muhalefet" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verip vermediğinin sorulması üzerine Akgün, şunları kaydetti:

"İfade değil bilgilendirme için Savcı Bey'e gitmiştim. Seçimler olduğu için seçimden sonra '10 Nisan'da gel bize bilgi ver' demişti. Ben de dün gittim. Bilgilendirmemi yaptım."