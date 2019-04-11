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KOBİ'lere 3 milyar liralık yeni destek

KOBİ'lere 3 milyar liralık yeni destek

Kredi Garanti Fonu'nca (KGF) sağlanacak kefalet desteğiyle "İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında KOBİ'lere 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılabilecek.

KGF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen COSME projesi, Türkiye’de KGF iş birliği ile hayata geçecek.

Bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF’ye kontrgaranti anlaşması ile hibe fon sağlanacak olup kefalet işlemleri Kredi Garanti Fonu’nun öz kaynaklarından yapılacak. KGF de bu kredilerin yüzde 80’ine kefalet verecek.

Sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

16 bankaya başvuru imkanı

KOBİ’ler COSME projesi için Akbank, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, İNG Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere projeye dahil olan toplam 16 bankaya başvurabilecek.

3 milyar liralık destek

Bu proje kapsamında KOBİ'lere yaklaşık 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

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