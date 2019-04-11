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Burkino Faso nerede hangi kıtada Afrika haritası

Burkino Faso nerede hangi kıtada Afrika haritası

Burkina Faso lideri Erdoğan ile bir araya geldi. Peki Burkina Faso nerede nüfusu ne kadar, hangi diller kullanıyor ve Türkiye'ye ne kadar mesafede yer alıyor. İşte Burkina Faso haritası ve bilgileri.

​Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Peki Burkina Faso nerede, hangi kıtada, haritadaki yeri ve önemi ne? 

Burkina Faso , Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Burkina Faso'nun sınır komşularını Mali , Nijer , Benin , Togo , Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan Burkina Faso 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur.  4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara önderliğinde devrim gerçekleştirilmiş ve ülkenin ismi Burkina Faso olarak değiştirilmiştir.

Burkina Faso'nun devrimden önceki eski ismi Yukarı Volta'ydı. Yeni ismi Burkina Faso ise "onurlu insanların yaşadığı anayurt" anlamına geliyor. Ülkenin başkenti Ouagadougou 'dur.

Burkina Faso'nun sahip olduğu toplam 274.200 km²'lik ülke toprağının 400 km² alanı sulak alan durumundadır. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 25 ° C ila 30 ° C arasındadır.

Burkina Faso'da son olarak 2006 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 14.017.262 nüfus tespit edildi. Şehirde yaşayanların oranı 2015 yılına göre% 29,9, ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2016 tahmini etmekine göre% 3,01 düzeyindedir.

BURKİNA FASO ETNİK KİMLİĞİ
% 40'ı Mossi etnik grubu oluşturuyor. Nüfusun geri kalan kısmını etkileyen birçok etnik gruptan bazıları Bobolar (% 14), Senufolar (% 9), Gurmalar (% 8) olarak biliniyor. Ülke genelinde daimi olarak 3200 Fransız da bulunuyor.

DİNİ NE?
Mossilerin yerel dininde tanrı olarak kabul edilen Wẽnde dünyayı yarattıktan sonra yeniden insan olarak dünyaya geri geldiği inancı hakimdir. Değişik boyut ve biçimlerde dünyada farklı mekanlarda farklı çevrelerinde inanılmaktadır.

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