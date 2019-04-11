Japon Olimpiyat bakanından görülmemiş istifa gerekçesi

JAPONYA'da Olimpiyat Bakanı Sakurada istifa etti. Gafları ile Japonya'nın gündeminde olan bakanın istifa gerekçesi ise şok etti.

JAPONYA Olimpiyat Bakanı Yoshitaka Sakurada, 2011'de deprem felaketine maruz kalan bölgenin yeniden yapılandırılmasını önemsiz bulduğunu beyan eden ifadelerinin tepki çekmesi üzerine istifa etti.

Sakurada, 2011 Mart'ındaki depremden etkilenenlerin duygularını incittiği için kendi kararıyla, Başbakan Şinzo Abe'ye istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı. Bakanın istifasını kabul ettiğini belirten Abe ise, Sakurada'yı Olimpiyat Bakanı olarak atadığı için özür diledi.

Sakurada, bir toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin deprem bölgesinin yeniden yapılandırılmasından daha önemli olduğunu söylemiş ve ardından kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Gafları ile meşhur

Geçmişte yaptığı gaflar nedeniyle eleştirilen Sakurada, Japon yüzücü Rikako Ikee'ye lösemi teşhisi koyulmasıyla ilgili açıklamasıyla da tepki toplamıştı. Ikee için "(2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda) potansiyel altın madalya sahibi, büyük beklentilerimizin olduğu bir atlet. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanan Sakurada, eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.

Japonya'da muhalif milletvekilleri, birçok kez Sakurada'ya istifa çağrısında bulunmuştu.