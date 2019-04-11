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Erdoğan'dan Meral Akşener kararı

Erdoğan'dan Meral Akşener kararı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

İyi Parti lideri Akşener'in Denizli'deki mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer, size terörist dediler, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı.' ifadeleri üzerine Ak Parti harekete geçmişti.

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